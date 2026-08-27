Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
YARIN
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
CUMARTESİ
19.00 Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen
PAZAR
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol
PAZARTESİ
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay.