Türkiye'den Gambiya’ya zırhlı araç ihracatı

Öncelikle kamuoyuna Gambiya’nın Katmerciler’den Hızır 4×4 zırhlı araç tedarik etmek istediği bilgisi yansımış ancak resmi olarak bir aktarım olmamıştı.

Ağustos 2021’de, Gambiya’nın Katmerciler ile bir anlaşma imzaladığı belirtilmişti. DefenceTurk tarafından edinilen bilgiye göre Katmerciler ile Gambiya Silahlı Kuvvetleri arasında heyetler arası görüşmeler yapılmış testler gerçekleştirilmişti.

Gerçekleştirilen testlerde ise Hızır TTZA üstün performans göstermiş ve Gambiya heyeti zırhlı araçtan oldukça etkilenmişti. Kamuoyuna yansıyan son görüntülerde Gambiya Silahlı Kuvvetleri kamuflajlı Hızır TTZA’ların kabul faaliyetlerinin icra edildiği görüldü.

Afrika’da sivil ürünleri ile güçlü bir varlığa sahip olan Katmerciler, Gambiya’ya bu ihracatın gerçekleşmesiyle bu savunma alanındaki varlığını daha da artıracak. Katmerciler daha önce Kenya ve Uganda’ya ihracat yapmıştı ayrıca ismi açıklanmayan bir ülkeye daha ihracat gerçekleşmişti.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada “Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından dost ülkelere yönelik ihracat hamlemiz sürüyor.” diyerek ihracat çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Mart 2021’de, Gambiya Savunma Bakanı Seikh Omar Faye başkanlığındaki Gambiya Heyeti Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret neticesinde Gambiya Savunma Bakanı Seikh Omar Faye ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar bir araya geldi.

Bakan Akar, Seikh Omar Faye’yi Millî Savunma Bakanlığında askerî tören ile karşıladı. Afrika çerçevesinde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkânlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, Millî Savunma Bakanı Akar tarafından, Gambiya’nın dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirtti. Ayrıca Bakan Akar tarafından, Gambiya ile Türkiye arasındaki askerî eğitim ve iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılmıştı.

Görüşmelerin ardından Millî Savunma Bakanı Akar ile Gambiya Savunma Bakanı Faye tarafından iki ülke arasında güncellenen Askerî İş Birliği ve Eğitim Anlaşması imzalandı.

HIZIR 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç

HIZIR 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşullarında yüksek performans gösterecek şekilde optimize edilerek 9 personel kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Araç yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahiptir.

Komuta kontrol aracı, KBRN aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç görevini ifa eder.

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