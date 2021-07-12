  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan, İsrail Başkanı ile görüştü
"CHP'nin patronu HDP'dir"
Dünya ticaretine yön veren o ülkenin kanalı gelir rekoru kırdı!
Yıldırım çarptı: 2 bin kişi öldü
Siyaset Türkiye'den Galatasaray'a yönelik sergilenen tutum nedeniyle Yunanistan'a kınama
Siyaset

Türkiye'den Galatasaray'a yönelik sergilenen tutum nedeniyle Yunanistan'a kınama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik sergilenen tutumu kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 21:02:00 -
Türkiye'den Galatasaray'a yönelik sergilenen tutum nedeniyle Yunanistan'a kınama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik sergilenen tutumu kınadı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine, kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih (Terim) Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay