Türkiye'den füze hamlesi! İlk alacak ülkeler arasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden yurt dışı askeri satış programının parçası olarak AIM-9X Block II füzelerini alan ülkeler arasında olacak.

Türkiye, ABD'nin yurt dışı askeri satış programını parçası olarak AIM-9X Block II füzelerini ilk olarak alacak ülkeler arasında olacak. Defenceworld.net'in haberine göre, Raytheon Missile Systems'e ABD Deniz Kuvvetleri, ABD Hava Kuvvetleri, Güney Kore, Avustralya, Katar, Norveç, Endonezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, İsrail, Polonya, Japonya, Tayvan, Belçika, Malezya, BAE, Hollanda, Finlandiya, İsviçre, Slovakya, Danimarka, Singapur ve Türkiye'nin elindeki AIM-9X Lot 18 Block II taktik füzelerini modernize etmesi için 12.111.859 dolar büyüklüğünde sipariş verildi. AIM-9X Block II füzeleri F-15, F-16 ve F/A18 savaş uçaklarında kullanılıyor. KAYNAK: HABERTÜRK

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