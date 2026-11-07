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Dünya Türkiye'den Fransa'ya ait gemiye uyarı!
Dünya

Türkiye'den Fransa'ya ait gemiye uyarı!

Yeniakit Publisher
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Türkiye'den Fransa'ya ait gemiye uyarı!

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye ait kıta sahanlığında faaliyet yürütme girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde faaliyet yürütme girişimine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu gemi için Türkiye’den alınması gereken muvafakat sürecinin henüz tamamlanmadığını bildirdi.

Bakanlık, Türkiye'den alınması gereken muvafakat sürecinin henüz tamamlanmadığını bildirdi. Açıklamada, geminin, Türkiye'nin kıta sahanlığının dış sınırlarını 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiği alan içerisinde izinsiz kablo döşemeye yönelik deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunun görüldüğü, Yunanistan ve GKRY tarafından söz konusu faaliyet amacıyla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği kaydedildi. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığının sürdürüleceği ifade edildi.

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