Fatma Betül Sayan’ın ibretlik hikayesi! Bakanlık koltuğundan cezaevi ranzasına

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dev borsa ve fon vurgununa yönelik yürüttüğü soruşturmada tarihi anlar yaşandı; tutuklama kararını duyunca gözyaşlarına boğulan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderilen ilk bakan olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla tutuklanarak Türk siyasi tarihinde suç örgütü üyeliğinden tutuklanan ilk bakan oldu; eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SPK’nın tasfiye ettiği fonlar ve borsa işlemlerine yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada gece yarısı tarihi gelişmeler yaşandı. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade maratonu akşam 20.13’te tamamlandı.

GECE YARISI TUTUKLAMA KARARI

İfade işlemlerinin ardından savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya’yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk maddeleri doğrultusunda Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama kararı verdi.

Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklanacağını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Alınan bu kararla birlikte Fatma Betül Sayan Kaya, Türk siyasi tarihinde "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan ilk bakan olarak kayıtlara geçti.

İMAMOĞLU'NUN YANINA GİTTİ

Tutuklama kararının ardından gece yarısı geniş güvenlik önlemleri altında sevk işlemleri tamamlanan Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Hakimlik; İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola düzenli imza verme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR NELER?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Kaya çiftinin, SPK'nın tasfiye ettiği fonlardan birinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü. Eski SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olan İbrahim Ömer Gönül'ün ise fonlardaki hızlı yükselişle ilgili olarak görevini kötüye kullandığı iddia edilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin soruşturma izni vermişti. Gönül, 19 Ekim'de görevinden alınmıştı.

SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısındaki teknik ve hukuki detaylar gün yüzüne çıktı. Sevk yazısında yer alan tespitler şu şekilde sıralandı:

İçeriden Bilgi Alındığı Tespiti: Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (OZATD) hissesindeki verileri inceleyen SPK raporunda, Kaya’nın sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış nitelikteki bilgilere sahip olduğu belirtildi.

Tera Grubu Yoğunlaşması: KAP verileri ve sermaye yapısı incelendiğinde Tera Grubu’nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Kaya’nın ifadesinde Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten gelen tanışıklığının bulunduğunu, yatırım sürecinde görüşmelerin yoğunlaştığını ve Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de görüştüğünü beyan ettiği aktarıldı.

Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Satış: OZATD hissesindeki yükselişin 2026 yılı nisan ayında başladığı, tasfiye kararının ise 17 Eylül 2026'da alındığı ifade edildi. Kaya’nın nisan ayında aldığı hisseleri, tasfiye kararından tam bir gün önce, 16 Eylül 2026’da sattığı saptandı.

Özel 'T+0' Ayrıcalığı ve Virman İşlemi: Normal şartlarda borsada satış işlemlerinin 'T+2' kuralına tabi olduğu, yani paranın hesaba 2 iş günü sonra geçtiği hatırlatıldı. Ancak Kaya’ya ait hisselerin piyasada satılmayıp virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye devredildiği, 'T+0' pozisyonunda aynı gün içinde hisse bedelinin şüphelinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Sevk yazısında; ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarlı işlem gerçekleştiren Kaya’nın, Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde olarak hisse fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının alınacağını önceden bilerek hareket ettiği değerlendirmesine yer verildi.

TASFİYEDEN İKİ GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Hisse devri ve tasfiye kararından hemen önce, 15 Eylül tarihinde yapılan paylaşım yeniden dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında vatandaşların bütçesini ve piyasa işleyişini korumaya dönük adımları vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı: "Milletimizin kursağından kendi menfaatleri adına pahalı lokma geçmesi için her türlü tezgaha kalkışanlara karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir kabinemiz, haksızlığa ve hukuksuzluğa geçit vermeyen güçlü bir devletimiz var. Milletimize fiyat ve maliyet tuzakları kuranlara karşı Adalet Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyonları tebrik ediyorum."