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Gündem Türkiye'den flaş Azerbaycan kararı! MSB duyurdu
Gündem

Türkiye'den flaş Azerbaycan kararı! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır" açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:24:00 - 2020-11-22 11:34:20
Türkiye'den flaş Azerbaycan kararı! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Azerbaycan'da 1 yıl süre ile görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

- "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."

- "(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır"

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Yorumlar

Rusya'nin ne isi vardi orda?

Girdigi yerden ciktigi nerde gorulmus. Bosa gitti zafer!
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Yerli ve Milli

Bir yilda bitecek gibi gorunmuyor. Sonrasinda ne olacak acaba?
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