Türkiye'den flaş Azerbaycan kararı! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Azerbaycan'da 1 yıl süre ile görev yapacağı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."
- "(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır"