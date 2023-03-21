Türkiye'den flaş altın kararı! Toplamaya ara verildi

İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatı şubat ayında düşerken, altın fiyatlarının gerilemesiyle Çin ve Hindistan'a altın ihracatı arttı.

Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre'nin gümrük verilerine dayanan altın ihracat hacmi, küresel piyasalardaki gidişata ışık tutuyor.

İsviçre'nin ocakta Türkiye'ye altın ihracatı tarihi seviyeye çıkmıştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından Türkiye altın ithalatına yönelik kısıtlama getirmek üzere altyapı çalışmaları yürütmüştü.

Şubatta Çin'e 3,2 milyar İsviçre frankı (3,5 milyar dolar) değerinde 58 ton altın ihraç eden İsviçre'nin ocakta Çin'e altın ihracatı 26,1 ton olmuştu. İsviçre Çin'e şubatta aralıktan bu yana en büyük ihracatını gerçekleştirdi.

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İsviçre Hindistan'a ocak ayında 3,2 ton altın ihraç ederken şubat ayında 25,6 ton altın ihraç etti. Bu miktar, İsviçre'nin eylülden beri Hindistan'a ihraç ettiği en büyük altını miktarı oldu.

Martta küresel bankacılık hisselerinde yaşanan çalkantıların yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yöneltmesi, altın fiyatlarını ons başına 2 bin doların üzerine çıkarmıştı.