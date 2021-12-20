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Dünya Türkiye'den Filipinler için mesaj
Dünya

Türkiye'den Filipinler için mesaj

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 01:07:00 -
Türkiye'den Filipinler için mesaj

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Filipinler’in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzbinlerce kişinin evlerini terketmesine yol açmasından derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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