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Türkiye'den eve mahkum Kırgız hastalara kurban yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Kırgızistan'da çeşitli engelleri nedeniyle eve mahkum yaşayan hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
Türkiye'den eve mahkum Kırgız hastalara kurban yardımı

BİŞKEK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Kırgızistan'da çeşitli engelleri nedeniyle eve mahkum yaşayan hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti yardımı yaptı.

TDV, Orta Asya’nın kalbi Kırgızistan’da, 700 hisse kurbanın kesim işlemlerini tamamladı.

Vakfın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden gönüllüler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan hayırsever Müslümanların bağışladığı kurbanların etini, Tanrı Dağları eteklerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kilometrelerce yol kateden TDV gönüllüleri, evlerinde yatağa bağımlı hasta ve kimsesizleri ziyaret ederek onlara kurban eti verdi. Bazıları konuşma, bazıları yürüme engelli Kırgızlar, desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da vekaletle kurban hizmetini TDV güvencesiyle gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bölgedeki kurban organizasyonunu tamamladıklarını belirten Ünal, "Bu yıl Kırgızistan'da 700 kurban kestik. Dağıtım çalışmalarını sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi herkese ulaşmaya gayret ediyoruz. Şu an dağıtım yaptığımız mağdurların kapısı belki de kurbandan kurbana çalınıyor. Yardımlarımızı alan fakirler, tek tek Türkiye için dua ediyor. Allah bağışçılarımızdan ve emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
  1. Bağış
  2. Kırgız engelliler
  3. Kırgızistan
  4. Kurban Bayramı
  5. kurban eti dağıtımı
  6. TDV
  7. Türkiye Diyanet Vakfı

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