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Gündem Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki!
Gündem

Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence kentine düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlık açıklamasında "Bu saldırı Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:56:00 -
Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıkamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Erivan’ın başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere birçok uluslararası anlaşmayı hiçe saydığı belirtildi.

İşte Dışişleri Bakanlığı'nın o açıklaması:

"Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan’ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz."

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