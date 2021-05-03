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Gündem Türkiye'den dünyaya Libya mesajı
Gündem

Türkiye'den dünyaya Libya mesajı

Libya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 17:37:00 - 2021-05-03 17:47:57
Türkiye'den dünyaya Libya mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu burada Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yle bir araya geldi.

"Libya'nın bütünlüğüne önem veriyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" dedi.

Yerli koronavirüs aşısı

(Erciyes Üniversitesinin faz-2 aşaması biten aşı çalışması) Bu aşının gönüllülere yapılan faz-2 uygulamaları bitti, şu an değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına 1-2 hafta içerisinde geçilmiş olacak. Eğer bizim planladığımız şekliyle, başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum. Bu aşının faz-3 çalışması da birçok merkezde, şehir hastanesi dahil olmak üzere ülkede birçok merkezde ve yurt dışında olmak üzere planlandı.

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