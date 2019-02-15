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Türkiye’den dünyaya bir sembol

Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş, ilk defa bir elektrik şart malzemesi sembolünün Türkiye’den çıkarak Dünya’ya yayılacağını söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 17:13
Türkiye’den dünyaya bir sembol

Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş, ilk defa bir elektrik şart malzemesi sembolünün Türkiye’den çıkarak Dünya’ya yayılacağını söyledi.



Semboller, özelinde elektrik projeleri tasarlanırken tek hat şemasında yer alan ve proje mühendislerinin ve uygulayıcıların gördüklerinde hangi ürünü uygulayacaklarını belirten işaretlere verilen genel bir tanımlama olarak belirlenir. Türk firması Trimbox’un ürettiği sönümleyici ile Türkiye’nin dünyada kullanılan bir sembolü oldu.



Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş; yaptığı açıklamada; "Türkiye’den şimdiye kadar kamu otoritesi tarafından kullanılmış, yönetmelikte tarif edilen ve patenti ülkemizden tescilli bir malzemeye ait sembolü yoktu. 3 Aralık 2003 tarihinden 25305 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç tesisileri proje hazırlama yönetmeliğinde aşırı gerilim sönümleyici tarif edilmiş, bugüne kadar proje mühendisleri tarife uyan sembolü tek hat şemasında parafudr olarak belirtmişler ve parafudrların sistem üzerindeki aşırı akımı toprakladığı, ancak aşırı gerilim sönümleme görevini yerine getiremediğinin anlaşılması ile yeni bir ihtiyaç ile karşı karşıya kalınmıştır" dedi.



Bu noktada aşırı gerilim sönümleyici tek faz ve üç faz ürünlerin parafudrların yanında ayrıca belirtilebilmesi için bir sembol üretildiğini ve kamu da birçok kurumda kullanılmaya başlandığını belirten Yurttaş; "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, ekonomi yönetimimizin ısrarla üzerinde durduğu ve özetle ülke olarak topyekün bir mücadele olmadan katma değerli ürün üretimi olamaz, bu olmadan da cari açığın kapatılması imkansızdır. Bu anlamda ilk defa bir elektrik şart malzemesi sembolü ülkemizden çıkarak Dünya’ya yayılacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:13
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