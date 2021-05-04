Türkiye'den dünya memnun, CHP değil

Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak hizmet vermeye başlayan turistik tesisler Ukraynalı turistleri ağırlıyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girmeleri, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

"Burada önlemler de çok iyi, kendimizi güvende hissediyoruz"

Uçakla 28 Nisan'da Muğla'ya gelen 350 kişilik Ukraynalı ilk turist kafilesi, yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek. Salgından önce de Muğla'da tatil yaptığını aktaran turist Tatyana Skrayvien, "Sadece açık olan bir destinasyon olduğu için değil, bölgeyi çok sevdiğimiz için tatile buraya geldik. Burada önlemler de çok iyi, kendimizi güvende hissediyoruz. Yeşili ve mavisine hayranız" diye konuştu.

Dünya memnun CHP değil

Ancak Türkiye koronavirüs salgınına karşı dünyanın en iyi mücadele veren ülkelerinden birisi olmasına rağmen her şeye muhalefet olan CHP'ye yaranamadı. Bilindiği üzere CHP'li isimler, her fırsatta Türkiye'ye içerde ve dışarda karalamak için elinden geleni yapıyor. Ukrayna'dan gelen turistler bile Türkiye'nin Kovid-19'a karşı mücadelesini alkışlayıp kendilerini burada güvende hissettiklerini söylerken, CHP'li isimler bunun tam tersini söylüyor.