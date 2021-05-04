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Gündem Türkiye'den dünya memnun, CHP değil
Gündem

Türkiye'den dünya memnun, CHP değil

Muğla ve Antalya'ya gelen Ukraynalı turistler Türkiye'nin salgınla mücadelesini alkışlarken Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. Ancak turistlerin bile memnun olduğu Türkiye'nin mücadelesinden CHP memnun olamadı. Bilindiği üzere CHP isimler hala buldukları her fırsatta Türkiye ve dünyada ülkelerini kötülemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 11:51:00 -
Türkiye'den dünya memnun, CHP değil

Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak hizmet vermeye başlayan turistik tesisler Ukraynalı turistleri ağırlıyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girmeleri, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

"Burada önlemler de çok iyi, kendimizi güvende hissediyoruz"

Uçakla 28 Nisan'da Muğla'ya gelen 350 kişilik Ukraynalı ilk turist kafilesi, yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek. Salgından önce de Muğla'da tatil yaptığını aktaran turist Tatyana Skrayvien, "Sadece açık olan bir destinasyon olduğu için değil, bölgeyi çok sevdiğimiz için tatile buraya geldik. Burada önlemler de çok iyi, kendimizi güvende hissediyoruz. Yeşili ve mavisine hayranız" diye konuştu.

Dünya memnun CHP değil

Ancak Türkiye koronavirüs salgınına karşı dünyanın en iyi mücadele veren ülkelerinden birisi olmasına rağmen her şeye muhalefet olan CHP'ye yaranamadı. Bilindiği üzere CHP'li isimler, her fırsatta Türkiye'ye içerde ve dışarda karalamak için elinden geleni yapıyor. Ukrayna'dan gelen turistler bile Türkiye'nin Kovid-19'a karşı mücadelesini alkışlayıp kendilerini burada güvende hissettiklerini söylerken, CHP'li isimler bunun tam tersini söylüyor.

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Yorumlar

Tufan

Türkiyenin alamut kalesi olan chp lilerin memnun olacakları tek yer cehennem dir.
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tek çaresi bu

Bu chpkk nın babalarını atalarını tanırım bu ülkede hiç bir zaman memnun olmadılar neyse bir dahaki sefere izmirde denize dökül eyecek selaniğe kadar göndereceğiz
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