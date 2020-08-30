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Siyaset Türkiye'den Doğu Akdeniz görüşmesi
Siyaset

Türkiye'den Doğu Akdeniz görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'e ilişkin mühim bir temasta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 21:55:00 -
Türkiye'den Doğu Akdeniz görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan bildirdiğine göre; görüşmede Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

AB'den skandal açıklama

Josep Borrell, Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınması gerektiği şeklinde küstah bir açıklamaya imza atmıştı.

Türkiye'den sert tepki

AB'den gelen tepki çeken açıklamaya, Dışişleri Bakanlığı cevap vermişti.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı açıklamada, AB'nin Doğu Akdeniz'de çözüm istiyorsa tarafsız davranması ve dürüst bir arabulucu olması gerektiğini bildirmişti.

AB'yi Yunanistan'ın hukuka aykırı isteklerine destek olmamaya çağıran Aksoy, Avrupa'nın Türkiye'nin yaptığı hidrokarbon faaliyetleri hakkında eleştiride bulunması ve bunları durdurmasını istemesinin hadlerine olmadığını vurgulamıştı.

Bakanlık Sözcüsü, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını yok saymaya çalışan Yunanistan ve GKRY'ye AB tarafından sözde birlik dayanışması bahanesi ile koşulsuz arka çıkılmasının gerginliği daha da arttırdığını kaydetmişti.

Kararlılık vurgusu

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın bir takımada devleti olmadığını, Türkiye'ye yakın Yunan Adalarının kıta sahanlığına sahip olmalarının uluslararası hukuka ve içtihata ters olduğunu ifade eden Hami Aksoy, Türkiye'nin hep diyalog ve diplomasiye vurgu yaparken Avrupa'nın yaptırım dilini kullanmasının, halihazırdaki problemlerin çözümüne yardımcı olmadığı gibi Türkiye'nin kararlılığını daha da arttırdığını bildirmişti.

Aksoy, Türkiye'nin karşısında kurulan bütün hukuksuz ittifaklara rağmen, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri’nin çıkarlarını korumaya kararlılık ile devam edeceğini duyurdu.

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