Türkiye'den dev adım! En 20 ülkeyle imzalanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan"Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok kârlı çıkanlar olacaktır" çağrısı yaparken, yeni sistem de gelecek sermayenin güvencesi olacak.



Yerli ve yabancı yatırımcıyı yasal olarak güvenceye alan, fon akışını kolaylaştıran destek paketindeki bazı başlıklar şöyle:



TÜRKİYE'YE YATIRIM ZAMANI: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Dünyadan yatırımcı bulma, bürokratik işlemleri kolaylaştırma rolü üstlenecek. Yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü veriyi oluşturacak.



AJANSLARA YENİ MODEL: Yatırımlara büyük destek veren kalkınma ajansları bölgeler esas alınarak Başkan kararı ile kurulacak.



ÜCRETSİZ DESTEK HİZMETİ: Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri kurulacak. Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsiz olacak.



SIFIRA YAKIN MALİYETLE YATIRIM İMKÂNI: Sıfıra yakın maliyetle yatırım imkânı sunan teşvikler bölgesel ve stratejik yatırımlar dikkate alınarak güncellenecek.



FON AKIŞI KOLAYLAŞACAK: Finansal araç çeşitliliği artacak. Kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımına öncelik verilecek.



YENİ NESİL TEŞVİK: Yerli-yabancı yatırımcılara yeni nesil ihtisas bölgelerinde özel teşvikler verilecek. Devlet destekleri başvuru, izin ve teşvik belgesi gibi işlemler elektronik ortamda yapılacak. Türkiye'de yatırıma uygun arazi envanteri yatırımcıya elektronik ortamda sunulacak.



YATIRIM ANLAŞMALARI İMZALANACAK: Gelecek 5 yıllık dönemde 20 ülkeyle yatırımların karşılıklı korunması anlaşması imzalanacak.



PİYASALAR ÇEŞİTLENECEK: Yatırım programının rasyonel yapısı korunacak.

ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILACAK

Kamu yatırımlarıyla eşzamanlı yürütülen yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik politikalarla özel sektör yatırımlarının önü açılacak. Yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek.