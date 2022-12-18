Türkiye'den dev adım! Birileri çok fena kuduracak

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımların tüm dünyanın dikkatini çektiğine vurgu yapan Nurullah Gür, "Bazı yeni nesil savunma teknolojilerinde öncü ülke olma yolunda ilerliyoruz. İnsansız savaş uçağı da oyun değiştirici nitelikte bir gelişme. Teknoloji yoğun üretim, yavaş yavaş savunma sanayinden diğer sektörlere doğru yayılıyor. TOGG bunun en yakın örneklerinden biri" ifadelerini kullandı. Gür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İnsansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye, gelişmeleri takip eden bir ülke olmaktan çıktı. İnsansız savaş uçağı da oyun değiştirici nitelikte bir adım

Bir ülke yüksek büyüme rakamlarını istikrarlı biçimde uzun vadeye yayarak 'yüksek gelirli ülkeler' seviyesine erişmeyi amaçlıyorsa, bunu sağlamanın yolu çok nettir: Teknoloji, üretkenlik ve ihracata dayalı bir büyüme modeli. Söylemesi kolay, uygulaması ise meşakkatli bir iş. Türkiye buna talip bir ülke. 2018 yılı bu yolda Türkiye için kritik bir dönüm noktası. Zira yerli ve milli teknoloji üretimi hususunda 2018 ile birlikte strateji ve politikalarımızda değişikliğe gittik. Genele verilen teşvikler yerine proje bazlı teşvik sistemi devreye girdi. 11. Kalkınma Planı dahilinde öncelikli sektörler (kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, makine-elektronik teçhizat, otomotiv ve raylı sistemler) belirlendi. Bunlara ilaveten savunma sanayi, kalkınma planında öncelikli gelişme alanlarından biri olarak seçildi.

Bu süreçte başarılarıyla ağırlığını en çok savunma sanayi hissettirdi. Savunma sanayindeki gurur tablomuza bu hafta bir yenisi daha eklendi. İnsansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye, küresel savunma sektöründeki gelişmeleri geriden takip eden bir ülke olmaktan çıktı. Bazı yeni nesil savunma teknolojilerinde öncü ülke olma yolunda ilerliyoruz. İnsansız savaş uçağı da oyun değiştirici nitelikte bir gelişme. Teknoloji yoğun üretim, yavaş yavaş savunma sanayinden diğer sektörlere doğru yayılıyor. TOGG bunun en yakın örneklerinden biri."