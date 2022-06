Türkiye'den de tarım arazisi toplayan Bill Gates'e tokat! İşte şimdi yandı

Microsoft kurucusu Bill Gates'in Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden tarım arazisi toplamasıyla ilgili tartışmalar büyüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Dakota bölgesinin savcıları Bill Gates'in tarım arazileri üzerinde tekelleşmeye sebep olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Araştırmacı yazar Murat Akan, hiçbir yerde bulunmayan bu haberi Youtube kanalında gündeme getirdi.

İşte Murat Akan'ın dikkat çeken konuyla ilgili sözleri:

Bill Gates'in özellikle Trakya bölgesinde toprak aldığı ortaya çıktı. Marmaris bölgesine geldiği sırada yangınlar çıktı. Oralara demir atıp arazi baktığı biliniyor. Bill Gates, tarım arazisi ve çiftliklere yatırım yapıyor. ABD’de bir yargıç Bill Gates’e soruşturma başlatılmasına karar verdi. Gates, dünyada 6 milyon dönümlük bir arazi satın almış. Bunu neden alıyor? ABD’de Kuzey Dakota savcıları, Bill Gates’in arazi ve çiftlik konusunda tekelleşmeye sebep olduğu gerekçesiyle dava açtı. Bill Gates artık dokunulmaz olduğunu unutsun. Günlerce bizim Marmaris kıyılarında gezip durdu. Oralardan tarım arazisi baktı. Hollanda ve Almanya’dan baktı. Uzayda otel kurmaya çalışılırken dünyada toprak toplamak bir tezatlık içermiyor mu? Kendilerine yetebilecek kadar tarım ve gıda oluşturacak bir alan oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlar niye toprak alıyorlar? O kadar paraları var. Neden peki? Bir şeylere hazırlanıyorlar. Küresel bir krize hazırlık yapıyorlar. Yapay kıtlık krizini gerçek bir kıtlığa çevirebilirler. Her şey adamların elinde. Tohum, ilaç, her şey onlarda. Gelecekte gıda ve toprak çok önemli hale gelecek. İnsanlığın kapanacağı bir sürece hazırlanıyorlar. Küresel kriz ve kargaşaya hazırlık yapıyorlar. Biz her konuda üretimimizi artırırsak, tedbirimizi alırsak, aklımızı kullanırsak bunlar o planlarını gerçekleştiremeyecekler. İş bizde bitiyor.