Tek taraflı ambargoların kimyasal silah mağdurlarını dahi vurduğunu vurgulayan Garibabadi, Washington yönetiminin dayattığı yaptırımların hayati ilaçlara ve temel ihtiyaç maddelerine erişimi engellediğini belirterek Birleşmiş Milletler'deki adaletsiz veto düzenine isyan etti.

AMBARGOLAR KİMYASAL SİLAH MAĞDURLARINI BİLE İLAÇSIZ BIRAKTI

Konferansın 31. oturumunda kürsüye çıkan Garibabadi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran yönetiminin kimyasal silahlara karşı ilkeli duruşundan taviz vermediğini kaydetti. Kimyasal silahların insanlık dışı olduğunu ve hiçbir şartta meşrulaştırılamayacağını ifade eden Garibabadi, Batı'nın uyguladığı mali ve ekonomik kısıtlamaların doğrudan sivilleri ve kimyasal silah mağdurlarını hedef aldığını söyledi. Garibabadi, Amerikan yaptırımlarının hayati öneme sahip ilaçların, tıbbi malzemelerin ve temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikini baltaladığını vurguladı.

OKUL SALDIRISINI HATIRLATIP BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE REST ÇEKTİ

Konuşmasında ABD'nin İran'ın Minab kentindeki bir okula düzenlediği saldırıyı da gündeme getiren Garibabadi, küresel adalet mekanizmasının iflas ettiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini dile getiren İranlı yetkili, beş daimi ülkenin elindeki veto yetkisinin büyük güçlerin işledikleri suçların hesabını vermesini engellediğini ifade etti.