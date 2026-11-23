Almanya'nın Kehl kentinde bir apartman dairesinde yaşanan olay, bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonuna neden oldu. Offenburg Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun doğal gaz kokusu ihbarı üzerine Richard-Wagner Caddesi'ndeki bir apartmana çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kurtarma helikopteri ile çocuk acil tıp uzmanlarının da yer aldığı operasyonda apartmandaki bir dairede çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aralarında çocukların da olduğu bazı aile sakinlerine ise tıbbi müdahalede bulunuldu.

Polis, hayatını kaybedenlerin sayısına ve olayın nedenine ilişkin henüz açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.