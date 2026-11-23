Seküler yaşam tarzı bunu da yaptırdı… ‘Açık giyiniyorsun’ diyen babasını bıçakladı!
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Seküler yobazların ‘modernizm’ adı altında empoze ettiği teşhircilik bir aileyi daha vurdu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki B.Ş., giyimine tepki gösterdiği iddiasıyla babasını boyun ve boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan babanın hayati tehlikesi sürerken tutuklanan genç kızın ifadesinde, "Böyle olsun istemezdim, pişmanım" dediği öğrenildi.
100 yıldır Müslüman Türk milletine dayatılan seküler yaşam tarzının neden olduğu rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Ahlakın ayaklar altına serildiği, edebin yok edildiği mahallede bir genç kız, yalnızca kızının iyiliğini isteyen babasını hastanelik etti.
Olay, 18 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Gebze'nin Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 41 yaşındaki O.Ş., otomobiliyle seyir halindeyken arka koltukta oturan kızı B.Ş. ile tartışmaya başladı. Giyimi nedeniyle babasıyla tartışan genç kız, çantasından çıkardığı bıçakla babasını boyun ve boğaz bölgesinden yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Otomobilini durdurarak çevredekilerden yardım isteyen O.Ş., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
“PİŞMANIM” DEDİ
Gözaltına alınan 17 yaşındaki B.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, “Böyle olsun istemezdim, pişmanım” dediği öğrenildi.
“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.