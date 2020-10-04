Türkiye'den çok sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Türkiye, 30 sene önceki gibi bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olan Ermenistan'a tepki gösterdi ve Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristlerin derhal bölgeyi terk etmesi gerektiğini bildirdi.

Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan'ın 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olduğu bildirildi.

Sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Bakanlık, masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristlerin derhal bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı.