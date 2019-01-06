Türkiye'den çok sert açıklama: İddialar akıl dışı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin YPG açıklamalarına çok sert cevap verdi. Kalın, "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." dedi.06 Ocak 2019 Pazar 16:34
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a çok sert cevap verdi. Kalın, "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DAEŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." dedi.
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