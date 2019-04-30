Türkiye'den çok net Venezuela açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Venezuela'da) Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Venezuela'da) Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor...

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