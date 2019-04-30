Türkiye'den çok net Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Venezuela'da) Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." açıklamasında bulundu.30 Nisan 2019 Salı 19:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Venezuela'da) Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." ifadelerini kullandı.
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