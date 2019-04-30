0553 313 94 23

Türkiye'den çok net Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Venezuela'da) Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." açıklamasında bulundu.

30 Nisan 2019 Salı 19:04
Türkiye'den çok net Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Venezuela'da) Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 19:04
  1. venezuela
  2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Çakar’a DTSO’dan tam destek
    1. Rektör Çakar’a DTSO’dan tam destek
    2. PKK Sincar'da yardım vakfı çalışanını..
    3. GÜNCELLEME - "Otomobiline çekirdek..
    4. Çakır, “Hükümet Konağı ve Emniyet..
    5. Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
    6. İlkay öğretmeni kendisine aşık olan..
    7. Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden..
    8. Cezayirli öğrenciler "Buteflika..
    9. AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı..
    10. Köylülerden taşocağına tepki
    11. Sahur ve iftar vakitlerinde nasıl..
    12. AK Parti MYK toplandı
    13. 1 Mayıs Çarşamba İstanbul'da hangi..
    14. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı..
    15. Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu!..
    16. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    17. Düzce Üniversitesi fındık verimini ve..
    18. TSO Meclis Başkanı Ünal’dan 1 Mayıs..
    19. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    20. Samanlıktan Kalaşnikof tüfek çıktı
    21. Trabzonspor, Kayserispor maçı..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet..
    23. MHP’den Fransa’ya katliam suçlaması
    24. Azimet Ceyhan kimdir? Terör örgütü..
    25. Türkiye genelinde ataması yapılan 3..
    26. Ergani'de otomobilin 2 yayaya çarpması
    27. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Suriye..
    28. Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya..
    29. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ikili..
    30. Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket!..
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı