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Aktüel Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı
Aktüel

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:15:28 -
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

KARS (AA) - Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Kars Tren Garı'ından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı.

İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, güzergahındaki Ankara, Kayseri, Sivas ve Erzurum'dan sonra Sarıkamış ilçesine ardından da Kars Tren Garı'na ulaştı. Trenin Sarıkamış ilçesinden geçişi drone ile görüntülendi.

Kars Tren Garı'ndaki işlemleri tamamlanan 45 bin 650 numaralı ve yaklaşık 754 metre uzunluğundaki tren, Gürcistan'ın Ahılkelek kentine doğru yola çıktı.

Kars'a ulaşan treni, bazı yetkililer ve demir yolu personeli uğurladı.

Trenin, Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek gece saatlerinde yurt dışına çıkması planlanıyor.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

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