  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'den Çin'e 'Doğu Türkistan' uyarısı!
Siyaset

Türkiye'den Çin'e 'Doğu Türkistan' uyarısı!

Türkiye, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu çalışmalarındaki beyanında, Uygur Türklerine saygı gösterilmesi beklentisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:58:00 - 2020-10-08 00:11:28
Türkiye'den Çin'e 'Doğu Türkistan' uyarısı!

Türkiye, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler'den sorumlu III. Komite toplantısı çalışmalarındaki ulusal beyanında, Uygur Türklerinin kültürel ve dini kimliklerine saygı gösterilmesi ve garanti altına alınması beklentisini dile getirdi.

Türkiye beyanında, etnik, kültürel ve dini bağlara sahip olduğu Uygur Türklerinin haklarının korunması için çağrıda bulundu.

İnsan hakları uygulamalarından duyulan endişenin dile getirildiği beyanda, Türkiye'nin, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman toplumların Çin’in eşit vatandaşları olarak barış ve huzur içinde yaşamaları; ayrıca, kültürel ve dini kimliklerine saygı gösterilmesi ve bunların garanti altına alınması yönündeki beklentisi kayda geçirildi.

'Çin şeffaf davranmalı'

Türkiye'nin ulusal beyanında, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydedildi.

Beyanda, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik uygulamalara ilişkin, uluslararası toplumun endişe ve beklentilerinin ele alınmasında BM'nin rolüne dikkat çekildi.

Beyanda, Türkiye'nin, Çin’in toprak bütünlüğüne saygı gösterirken gerek uluslararası toplum gerek Çin makamlarınca gayet iyi bilinen beklentisinin, "Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların Çin’in eşit vatandaşları olarak barış ve huzur içinde yaşamaları; ayrıca, kültürel ve dini kimliklerine saygı gösterilmesi ve bunların garanti altına alınması" olduğu vurgulandı.

Beyanda, Uygur Türkleriyle etnik, dini ve kültürel bağları olan bir ülke olarak, son zamanlarda kamuoyuna yansıyan rapor ve haberlerde Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları uygulamalarının özellikle endişeye neden olduğu kaydedildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Sophie Richardson, Türkiye'nin insan hakları ihlalleriyle ilgili sesini yükseltmesini ve Çin'in şeffaf davranması gerektiği yönündeki çağrısını, 'harika bir gelişme' olarak tanımladı.

Öte yandan Türkiye'nin, bu meseleyi BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi çeşitli uluslararası platformlarda takip ederken Çin ile ikili düzeyde doğrudan ve yapıcı diyaloğu sürdüreceği belirtildi.

Beyanda, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin, Doğu Türkistan'a, anlamlı, kapsamlı ve kısıtlama olmadan bir ziyaret düzenlemesi ve Çin’in bu konuda şeffaf davranması yönündeki beklentimizi muhafaza ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Euronews

Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!

Dünya

Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!

Zalim Çin, engelli yaşlı kadının suçu ne! Uygur Türkü'nden Türkiye'ye çağrı!
Zalim Çin, engelli yaşlı kadının suçu ne! Uygur Türkü'nden Türkiye'ye çağrı!

Dünya

Zalim Çin, engelli yaşlı kadının suçu ne! Uygur Türkü'nden Türkiye'ye çağrı!

Gazeteci Mehmet Ali Önel isyan etti: Bırakın bu siyaset ağzını!
Gazeteci Mehmet Ali Önel isyan etti: Bırakın bu siyaset ağzını!

Gündem

Gazeteci Mehmet Ali Önel isyan etti: Bırakın bu siyaset ağzını!

Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye'ye yerleşiyor
Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye'ye yerleşiyor

Gündem

Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye'ye yerleşiyor

Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uygulanan Çin zulmü! Canlı yayında önemli açıklamalar
Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uygulanan Çin zulmü! Canlı yayında önemli açıklamalar

Gündem

Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uygulanan Çin zulmü! Canlı yayında önemli açıklamalar

İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!
İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!

Dünya

İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!

İşte Çin'in etnik yapısı
İşte Çin'in etnik yapısı

Dünya

İşte Çin'in etnik yapısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay