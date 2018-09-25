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Türkiye’den Cern’e ihracat

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne (CERN) dünya devleri ile rekabet edip ihracat yapan Türk firma sayısı günden güne artıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO), CERN’e ihracat yapmak isteyen firmalara destek veriyor.

25 Eylül 2018 Salı 10:00
Türkiye’den Cern’e ihracat

İTO Türk Yan Sanayi Borsası’na (TYSB) üye olan firmalar yine TSYB bünyesinde faaliyet gösteren CERN İrtibat Ofisi aracılığıyla CERN’deki iş fırsatları ve ihaleleri hakkında bilgi alabiliyor. CERN’e ihracat yapmak, firmalar için katma değeri yüksek ürün geliştirmenin yanısıra dünya markası olma yolunda da önemli bir başarı sağlıyor. Bugüne kadar İTO Türk Yan Sanayi Borsası’na (TYSB) üye 7 firma CERN’e ihracat gerçekleştirdi.

3 YILDIR ÜYEYİZ

Türkiye’nin CERN’e ortak üye olmasının ardından yerli firmaların da ihalelere katılma hakkı doğdu. Bugüne kadar 20 Türk firması, evrenin sırlarını incelemeleriyle ve parçacık fiziği araştırmalarıyla alanında dünyanın en büyük bilim kurumu olma vasfını taşıyan CERN’e ihracat yaptı.  CERN’e ihracatta İstanbul birinci sırada yer alırken, bu ilimizi Kocaeli, Manisa, Ankara, Bursa ve Kayseri takip ediyor.

CERN’DEKİ İTO ÜYELERİ

Albaksan, ASAŞ Alüminyum, Mistel Kablo, GEMA Endüstriyel Kontrol, 2M Kablo, Tufan Demir

Çelik, EAE Machinary.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:00
  1. Manisa
  2. Kocaeli
  3. Kayseri
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. İTO Türk Yan Sanayi Borsası
  8. CERN İrtibat Ofisi

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