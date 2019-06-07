Türkiye'den çekindiği iki ismi açıkladı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO2020 elemelerindeki Türkiye maçı öncesinde basının sorularını cevapladı.



Mbappe'nin birçok farklı pozisyonda oynayabildiğini kaydeden Deschamps, "Mbappe'nin farklı pozisyonlarda oynayabilecek bir kapasitesi var. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın etkili olabilen bir oyuncu. Bunu Monaco'da da, PSG'de de gördük. Onu tek bir pozisyona hapsetmek kesinlikle doğru değil. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın, alanı, zamanı kullanmayı bilen, etkili olan bir oyuncu" dedi.

"Coman sezonu iyi bitirdi"

Coman'ın takıma katkısı için görüşleri sorulan teknik adam, "Dünya Kupası'ndan önce bir sakatlık yaşadı ve o dönemde bizimle olamadı. Sezon finalini güzel yaptı, goller attı, asistler yaptı. Rakibin dengesini bozabilen bir oyuncu. Nantes'te oynadığımız Bolivya maçında da bunu gösterdi. Onu iki kanatta da oynatabiliyoruz" diye konuştu.

"Türk taraftarı ateşli olacak"

Türkiye'deki atmosfer sorulan deneyimli hoca, "Türkiye ile ilgili şunu net söyleyebiliriz, buraya maç yapmaya gelen takımlar burada çok tutkulu, ateşli bir taraftar kitlesi ile karşılaşıyorlar. Hava sıcaklığını da düşünürsek, belli ki burada çok ateşli bir atmosfer olacak" cevabını verdi.

"Mbappe oynayabilecek durumda"

Mbappe'nin oynayabilecek durumda olduğunu belirten Fransız hoca, "Mbappe'yi tedbir amaçlı oyundan çıkardık, takımla çalışmaları yaptı. Bugün de kısa bir antrenman yapacak, bir endişemiz yok. Kante her şeyini veren bir oyuncu fakat dizinde bir sakatlığı vardı ve riski yükseltmenin bir anlamı yoktu. Son idmanda da ağrılarının arttığını gördük ve buraya getirmeme kararı verdik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin oyununda olgunluk gördüm"

Milli Takım için görüşleri sorulan teknik adam, "Güneş'i çok iyi tanıyorum. Beşiktaş ile üst üste 2 şampiyonluğu var, 2002'de Dünya üçüncülüğü var. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bir gençleştirme yapıyor. Türkiye'nin izlediğim maçlarında gençlik gördüm ve bununla birlikte sahada önemli bir olgunluk da gördüm. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu rakibe ciddi tehdit oluşturabilen oyuncular ve oyun planında ciddi bir yer tutuyorlar" yorumunu yaptı.

"Bu dönemde maç herkes için zor"

Dünya Kupası'ndan sonra en zor maçın bu olup olmadığı üzerine Deschamps, "Sezonun bu dönemi bütün takımlar için zor. Futbolcular farklı tarihlerde sezonu bitirdi. İki takım için de bu anlamda zor. Aynı şeyler Türkiye için de geçerli. Biz 1 maç oynadık, Türkiye 2 hazırlık maçı oynadı ama bunlar bir bahane olamaz" cevabını verdi.