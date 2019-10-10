Türkiye’den ‘Büyük İsrail’ projesine darbe! Terör yuvasına operasyon Netanyahu’ya battı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, kelimenin tam anlamıyla terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'ya battı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. İsrail'den açıklama gecikmedi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İsrail projesi olan "Kürdistan" hayali kuran teröristlere yönelik operasyonu sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden açıklama yapıldı. İşgal ettiği Filistin topraklarında katliam yapmaktan geri durmayan terösit Netanyahu, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınandı. Bununla da yetinmeyen Binyamin Netanyahu, aklınca Türkiye'yi "etniktemizlik" yapmayın diye uyardı.

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