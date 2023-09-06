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Teknoloji Türkiye’den bomba savunma sanayii hamlesi! Katar, Endonezya, Brezilya ve Umman'a yollanacak
Teknoloji

Türkiye’den bomba savunma sanayii hamlesi! Katar, Endonezya, Brezilya ve Umman'a yollanacak

Yeniakit Publisher
2023-09-06 17:31:00 -
Türkiye’den bomba savunma sanayii hamlesi! Katar, Endonezya, Brezilya ve Umman'a yollanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Katar, Pakistan, Brezilya, Endonezya, Azerbaycan, Malezya, Umman, Bangladeş ve İngiltere’ye ‘Savunma Sanayii Müşaviri’ ataması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın yurtdışı kadrosunun ihdası kapsamında, Azerbaycan’a ‘Savunma Sanayii Müşaviri’ ataması gerçekleştirildi.

Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan karar doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yurtdışı kadrosu da yeniden ihdas edilmesine karar verilmişti. Savunma Sanayii Müşavirleri, ilk olarak; Katar, Pakistan, Brezilya, Endonezya, Azerbaycan, Malezya, Umman, Bangladeş ve İngiltere’de görev yapacak.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; ilk ‘Savunma Sanayii Müşaviri’ ataması, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a gerçekleştirildi. İlker Türköz, Türkiye’nin Azerbaycan Savunma Sanayii Müşaviri olarak atandı. Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türköz ile birlikte Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Medet Guliyev’i ziyaret etti.

Başkanlık bünyesindeki bu değişikliklerin, mevcut daire başkanlıklarının üzerlerindeki iş yükünün azaltılması ve sektörün ihracatı için oldukça önemli olduğu üzerinde duruluyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ana motivasyonunun, Türk savunma sanayii ihracatının arttırılması olduğu biliniyor. Yeni dönemi kapsayacak stratejik planda, bu hususa dikkat çekilmesi bekleniyor.
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