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Gündem Türkiye'den bir NAVTEX ilanı daha
Gündem

Türkiye'den bir NAVTEX ilanı daha

Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Buna göre; Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:51:00 - 2020-10-23 23:20:38
Türkiye'den bir NAVTEX ilanı daha

Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Yayınlanan NAVTEX'e göre; Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacağı bildirildi.

Bu bildirinin 29 Ekim'de yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

NAVTEX nedir?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımları ile seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike veya risklere karşı ikaz ediliyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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