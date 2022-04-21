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Dünya Türkiye'den bebek alışverişine istifa çağrısı! Ülkede kriz çıktı
Dünya

Türkiye'den bebek alışverişine istifa çağrısı! Ülkede kriz çıktı

İran basını, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın ailesinin Türkiye'den yaptığı bebek alışverişini manşetlerine taşıdı. Söz konusu haberlerde alışveriş eleştirilirken Galibaf'a da özür ve istifa çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:57:00 - 2022-04-21 18:01:18
Türkiye'den bebek alışverişine istifa çağrısı! Ülkede kriz çıktı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın ailesinin bebek alışverişini Türkiye'de yapması, özellikle de reformist İran medyası tarafından tepkiyle karşılandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın ailesinin Türkiye ziyaretini İran medyası manşetlerine taşıdı. Reformist basın, aktivistler ve sosyal medya hesaplarından İranlılar, Meclis Başkanı'na özür ve istifa çağrısı yaptı.

Havalimanı görüntüleri servis edildi

Galibaf'ın eşi, kızı ve damadıyla Türkiye'ye gelerek bebek alışverişi yaptı. Ailenin İstanbul dönüşü Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'nda çekilen fotoğrafları servis edildi.

Aktivist Vahid Ashtari, resimlerdeki kişilerin Galibaf'ın eşi, kızı ve damadı olduğunu iddia etti. Ashtari, ailenin yüklü bir alışveriş yaptığını öne sürdü.

Oğlu alışverişi doğruladı

Muhammed Bakır Galibaf'ın oğlu Elias Galibaf, sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştığı gönderide; Türkiye'de yapılan alışverişi doğrulayarak, babasının yapılan alışverişten rahatsızlık duyduğunu ve karşı olduğunu söyledi.

İran medyası alışverişi manşetlere taşısı

Söz konusu alışveriş; İran'ın reformist çizgideki medyası tarafından manşetlere taşındı. Aftab Yazd ve İbtikar gibi bu mecranın baş gazeteleri; ilk sayfalarında Meclis Başkanı Galibaf'ı ve ailesinin bebek alışverişini hedef aldı.

 

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