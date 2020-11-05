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Ekonomi Türkiye'den Azerbaycan'a dev savunma ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den Azerbaycan'a dev savunma ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin ekim ayında Azerbaycan'a olan ihracatının artarak 101 milyon 209 bin dolara ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:56:00 -
Türkiye'den Azerbaycan'a dev savunma ihracatı

TİM’in verilerine göre, Türkiye, Ekim ayında toplam 287 milyon 973 bin dolar savunma ve havacılık sanayisi ihracatı gerçekleştirdi. Böylelikle sektörün ihracatı, yılın ilk 10 ayında, 1 milyar 809 milyon dolara ulaştı.

Bu ihracatta son aylardaki en büyük pay Azerbaycan’a ait. Temmuz ayında 278 bin dolar olan Azerbaycan’a savunma ve havacılık ihracatının, ağustos ayında 36 milyon 76 bin dolar, Eylül ayında 77 milyon 167 bin dolar, Ekim ayında ise 101 milyon 209 bin dolara yükselmesi bunu gösteriyor. 2019’un Ekim ayında Azerbaycan’a gerçekleştirilen savunma ve havacılık ihracatın toplam değeri 288 bin dolar olmuştu. 2019 ve 2020 yılı Ekim aylarındaki bu değişim, verilere, yüzde 34926 oranında artış olarak yansıdı. 

Geçen yıla göre yüzde 966 artış

Yılın ilk 10 aylık verilerini yansıtan 1 Ocak - 31 Ekim arasındaki döneme bakıldığında ise Azerbaycan’a gerçekleştirilen savunma ve havacılık sanayisi ihracatının 2019’a göre yüzde 966 arttığı görüldü. 2019’da yılın ilk 10 ayında ülkeye yapılan savunma ve havacılık ihracatı, 21 milyon 22 bin dolar olurken bu rakam 2020’nin aynı döneminde 224 milyon 235 bin dolara yükseldi.

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