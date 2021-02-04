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Gündem Türkiye’den Avrupa ve ABD’ye çok sert Boğaziçi tepkisi
Gündem

Türkiye’den Avrupa ve ABD’ye çok sert Boğaziçi tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ve ABD'den yapılan küstah Boğaziçi provokasyonu açıklamalarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:24:00 -
Türkiye’den Avrupa ve ABD’ye çok sert Boğaziçi tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu'nun göreve gelmesinin ardından başlayan provokatif eylemler sürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de terörle iltisaklı kişilerin başını çektiği gruplar vandalca tavırlar sergileyerek gösteriler düzenliyor. Polis, uyarılara kulak asmayan kişilere müdahale ederek gözaltına alıyor.

Provokasyon gösterileri sırasında Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan birçok görüntü de ortaya çıktı. Onlardan biri de İslam aleminin kutsalı Kabe'nin üzerinde yer aldığı bir görsel yere serildi. LGBT'lilerin bu hamlesi büyük tepki çekti.

Yaşanan olaylara Avrupa ve ABD yine tek taraflı pencereden bakan açıklamalar yapıyor. Batı medyası sık sık algı içerikli paylaşımlar ve görüntüleri sunarken, siyasetçilerden de küstah açıklamalar geliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar çok sert çıktı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" denildi.

Açıklamanın tamamında ise şu çarpıcı ifadeler yer aldı:

Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ifade özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

Üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimleri tespit edilmiş olup, protesto hakkını aşan bu yasadışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır.

Yasadışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda sözkonusu çevreleri uyarıyoruz. Yakın dönemde de "gelişmiş" demokrasi olarak adlandırılan pek çok ülkede yönetimler aleyhine en küçük bir itiraza karşı dahi masum ve sivil vatandaşlara karşı güvenlik güçlerinin orantısız şiddet görüntüleri halen hafızalardadır. Hal böyleyken, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları ve Türkiye'nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir.

Türkiye, Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri koruma konusundaki iradesini gerçekleştirmekte olduğu reform adımlarıyla göstermekte olup, bununla birlikte terör örgütleri ve terörle iltisaklı çevrelerin bu alanlardaki istismarına karşı mücadelesini sürdürmekte de kararlıdır.

ABD'den küstah açıklama gelmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında Boğaziçi'ndeki provokasyon eylemlerini, 'Barışçıl gösteriler' olarak tanımladı. Price, küstah sözlerle Türkiye'yi suçladı, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" dedi. Price, göstericilerin terör siciline değinmezken, polis arabalarına, dükkanlara ve yoldan geçenlere saldırmalarını da görmezden geldi.

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