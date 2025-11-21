Türkiye’den Arakanlı mültecilere yönelik yardımlar devam ediyor

Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 1 milyon 100 binden fazla kişi, Bangladeş’in Cox’s Bazar kentine göç etmek zorunda kaldı. İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin başından bu yana Arakanlı Müslümanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf tarafından yapılan yardım dağıtımına Türkiye Bangladeş Büyükelçisi Ramis Şen, Kocaeli Milletvekili ve Bangladeş Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Akif Yılmaz, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün katıldı. Dağıtım programında ayrıca İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Sayit Demir, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Enes Arıkan, İHH Güney Asya Uzmanı Mücahit Demir ve TBMM personeli Ahmed Yasir Temelli yer aldı. Yapılan dağıtım sonrasında grup, vakfın yapımını ve bakımını üstlendiği okulu ziyaret ederek öğrencilere ikramda bulundu. Grup son olarak, İHH’nın bölgede kadınların kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için kurduğu dikim evini ziyaret etti.

“Burası dünyanın en büyük mülteci kampı”

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Sayit Demir, yardım programı kapsamında yaptığı konuşmada “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Bangladeş’te bulunan Arakanlı Müslümanların kampındayız. Burası dünyanın en büyük mülteci kampı. Yaklaşık 1 milyon 100 bin mülteci bu kampta hayata tutunmaya çalışıyor. 90’lı yılların başından bu yana Myanmar’dan buraya göç devam ediyor ve bu insanlar dışarıdan gelen yardımlarla yaşamlarını sürdürüyorlar. Myanmar’ın zulmünden kaçan Arakanlı Müslümanlar, bambu evlerde bir şekilde yaşamanın yollarını arıyor. İHH olarak krizin başından bu yana bölgedeyiz. Burada çocuk bakım merkezleri, ilk yardım klinikleri kurduk; 13 bin bambu ev inşa ettik. Su kuyuları açtık, gıda dağıtımları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çocukların kendi dillerini unutmamaları için kurslar düzenliyoruz. Krizin başından bu yana sadece insani yardım değil, kültürel çalışmalar da yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“Kardeşlerimizin acılarını paylaşmak için buradayız”

Kocaeli Milletvekili ve Bangladeş Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Akif Yılmaz, Arakanlı Müslümanların yaşadığı dramı hatırlatarak, “Şu an Bangladeş’te, Arakan Müslümanlarının yaşamını sürdürdüğü kamptayız. Dünyanın en büyük zulümlerinden birine şahit olmuş Arakanlı kardeşlerimizle beraberiz. Bulunduğumuz bölgede 1 milyondan fazla kardeşimiz var. Çok büyük bir zulümden kaçtılar. Bugün Gazze’de yaşanan zulüm ne ise burada da bir benzeri yaşandı maalesef. Allah’a şükürler olsun ki dünyanın dört bir yanından özellikle de Türkiye’den, duyarlı Müslüman kardeşlerimiz onları unutmadı. Bizler de İHH Vakfımızın organizasyonuyla buraya geldik. Kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, onların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Bizler, ‘dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşinin ayağına batan bir dikeni hissetmeyen gerçek manada iman etmiş sayılmaz’ düsturuyla hareket eden bir milletiz. Bu anlayış bize, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun acısını kendi acımız bilmemizi öğretiyor” dedi.





İHH bölgede neler yapıyor?

İHH, bağışçıların destekleriyle krizin başından bu yana bölgede kapsamlı bir şekilde insani yardım faaliyetleri yürütmeye devam ediyor. Vakıf; gıda, barınma, beslenme, nakdi destek, bebek bakım ürünleri, kış yardımları, kıyafet ve mutfak malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara yönelik dağıtımlar gerçekleştiriyor. Bunun yanında yetimlere destek programları yürütüyor; temiz su temini için su kuyuları, banyo ve tuvalet üniteleri kuruyor ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim alanında rehabilitasyon merkezleri açıyor, sağlık hizmetlerine katkı sunuyor ve ibadethane kurulumu gibi sosyal destek faaliyetleriyle de bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.