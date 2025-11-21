Bağış kılıfıyla firmaları İBB’nin rüşvet ağına dahil etmiş! Kurban adıyla haraca bağlamış

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İstanbul’da büyük bir talana imza atan hırsızlık, yolsuzluk zanlısı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği suç örgütünün tıpkı FETÖ gibi iş insanlarını ‘kurban bağışı’ adı altında haraca bağladığı belirlendi. Kültür AŞ’nin yaptığı ihaleleri kazanan firmaların yetkililerine İstanbul Vakfı’na zorla yaptırılan bağışlara dair dekontların örgüt militanlarına teslim edildiği asrın vurgun ağını ortaya koyan iddianameye yansıdı.

İmamoğlu’nun başında olduğu yolsuzluk ve kara para çarkının anlatıldığı 3 bin 900 sayfalık iddianamede şaşırtıcı rüşvet yöntemlerine yer verildi. 142 eylemi içeren iddianameyle İstanbul’u ahtapot gibi saran suç örgütünün ‘kreş’in ardından ‘kurban bağışı’ kılıfıyla rüşvet aldığı, şüphelilerden Ümit Güngör, Gökhan Köseoğlu ve Serdar Haydanlı’nın itiraflarıyla katileşti. Boğaziçi İmar Müdürlüğü uhdesinde rüşvet olarak toplanan hediye çekleriyle ilgili ifade veren Güngör, kurban bağışı yapmayan firmalara türlü bahanelerle ihale verilmediğini belirtti. Köseoğlu ve Haydanlı da Kültür AŞ’den ihale alan şirketlere kurban bağışı dayatmasında bulunulduğunu dile getirdi.

İki itirafçı, anılan şirketlerin cirolarına bakılarak bağış miktarının tayin edildiğine dikkat çekti. Haydanlı, ayrıca haksız kazanç elde eden, görünüşte iş insanlarınca bazı vakıf çalışanlarına elden para ve maaş verildiğine işaret etti. Haksız kazanç içi personel sayısında oynama yapılması ise “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

MAAŞLAR İHALEYi KAZANANLARA ÖDETİLMİŞ

Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgiler ve belgeler de sunan Haydanlı, şu beyanlarda bulundu:

“İstanbul Vakfı, İBB bünyesinde bulunmaktadır. 2019 yerel seçimlerinin ardından Murat Abbas Kültür AŞ’ye Genel Müdür olarak atanmıştır. Abbas döneminde Kültür AŞ tarafından organize edilen etkinliklerde çalıştırılmak üzere host, hostes, etkinlik personeli temini ihaleleri yapılmaktaydı. Bu ihaleleri kazanacak firmalar, birim fiyatlar önceden belirlenmekteydi. Bu belirlemeyi vakıf yöneticileri, Kültür AŞ yetkililerinden Selin Talazan, soyadını hatırlamadığım Tahir isimli şahıs, H2O ve Erbay isimli firma yöneticileri yapmaktaydı. Zaten bu ihaleleri de bu iki firma kazandı.

Personel temini ihalelerinde birim fiyat ve çalışan sayısında oynamalar yapılarak haksız kazanç elde ediliyordu. Elde edilen haksız kazanç ise İstanbul Vakfı yöneticilerine ihaleyi alan firmalar tarafından elden veriliyordu. Bazı vakıf çalışanlarının maaşları H2O ve Erbay isimli firmalar tarafından ödeniyordu. Bu bilgileri ismini hatırlamadığım firma yetkililerinden öğrendim. Genel olarak Kültür AŞ’nin yapmış olduğu ihaleleri kazanan firma yetkililerine de İstanbul Vakfı’na zorla kurban bağışı yaptırılıyordu. Firmaların cirolarına göre kurban sayısını çıkarıp firmalara tebliğ ediyorlardı. Firmalar tarafından bağış yapıldığına dair dekontlar Kültür AŞ yetkililerine teslim ediliyordu.”

İddianameye giren beyanlar ve belgeler İmamoğlu’nun kurban ibadetini rüşvete alet ettiğini gün yüzüne serdi. 27 Mayıs 2024’te sürmanşet’ten “Ekrem’e kurban düşmez. Kurbanınızı murdar etmeyin” başlıklı haberi veren Akit’in bir kez daha haklılığı anlaşıldı.

İMAMOĞLU, YAKIN ARKADAŞINI SEMİRTMİŞ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesiyle sabık İBB Başkanı İmamoğlu’nun arkadaşlarını ihya ettiği delillendirildi. İddianameye itiraflarıyla damga vuran Serdar Haydanlı, İmamoğlu’nun dostlarından Cengiz Özkarabekir’e İst Dergi için Kültür AŞ tarafından yüklü ödemeler yapıldığını aktardı. Haydanlı, şu cümleleri kullandı:

“2019 yerel seçimlerinin akabinde Serdal Taşkın beni makam odasında Cengiz Özkarabekir isimli şahısla tanıştırdı. Bu şahsın D Sinema isimli firmanın sahibi olduğunu, bundan sonraki süreçte İst Dergi’nin içeriğinin hazırlanması işinin sadece bu firmaya verileceğini söyledi. Daha sonra İst Dergi’nin içeriğini bu firma hazırladı.

Piyasadan çok daha ucuza mal edilebilecekken bu firmaya yüksek bedellerle her üç ayda bir Kültür AŞ tarafından ödeme yapıldı. Ayrıca bu firmaya Kültür AŞ tarafından basılan tüm kitapların içeriğinin hazırlanması işi de verildi. Yine bu iş karşılığı ödemeler piyasa rayicinin çok çok üzerindedir. Cengiz Özkarabekir isimli şahıs Ekrem İmamoğlu’nun yakın arkadaşıdır. Hatta medyaya yansıyan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibi olarak gösterilen fotoğraf karesinde Murat Ongun, Serdal Taşkın, Necati Özkan’la birlikte yer almaktadır.”

Kaynak: Yeniakit