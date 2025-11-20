  • İSTANBUL
Gündem

PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu

Terör örgütü PKK kanlı eylemlerine devam ederken kent uzlaşısına imza atan İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "İmralı" mektubu yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

 Dervişoğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı; 2023 seçimlerinden önce ülke güvenliği ile ilgili konularda nihai karar verici olmak için halkın karşısına çıktınız ve yetki istediniz. Zira, sizin arzunuzla geçtiğimiz başkanlık sistemi, devlet başkanını yürütme erkinin başı olarak kabul etti. Siz de şimdiye kadar, ekonomiden dış politikaya birçok konuda karar verirken, başkanlık sisteminin çerçevesinde davrandığınızı söylediniz. Şu anda hem milli güvenliğimiz hem de Cumhuriyetimizin karakteri ve geleceği açısından önemli bir eşikteyiz.

 

 

Ne var ki, siz bu konuda yetki sahibi değilmiş gibi davranarak, yasal dayanaktan yoksun bir Meclis Komisyonunun karar vermesini bekliyorsunuz. Eğer bu tip hayati konular, Meclis'te oluşan fiili koalisyonlar ile çözülecekse, başkanlık sistemine ve yetkilerine olan ihtiyaç da ortadan kalkmış demektir. Ya bu işin adını doğru koyup parlamenter sisteme geri dönelim, ya da siz halktan aldığınız yetkinin gerektirdiği sorumluluğu üstlenin ve İmralı meselesini kapatın.

Anlaşılan o ki, İmralı süreci sadece Cumhuriyetimizin niteliklerini değil, sizin tutkuyla savunduğunuz başkanlık sistemini de fiilen değiştirecektir. Suskunluğunuzdan bu konuya sizin de farklı yaklaşmadığınızı anlıyorum. Eğer sizin böyle bir niyetiniz var ise, bunun teröristleri ve elebaşlarını meşrulaştırmadan da çözülebileceğini, Meclis'te yeniden parlamenter sisteme geçebilecek çoğunluğun rahatlıkla sağlanabileceğini düşünüyorum. Saygılarımla"

hepsi aynı

erdoğan gürcü musavavt gürcü laz cerkez jarısımı ::)) Bir ben türk daha da türk kimse yok

Sirius

 meral akşener bile ekremin ne bozuk olduğunu anladi daha sen anlayamadın, sen kim Erdoğana akıl vermek kim kaybol
