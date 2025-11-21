  • İSTANBUL
Bahçeli nabız yokluyor

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Terörsüz Türkiye” sürecinde çalışmalar mutlu sona yaklaşırken, MHP Lideri Bahçeli, sürece ilişkin sivil toplum kuruluşları nezdinde toplumun nabzını yoklamaya başladı.

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Bahçeli, bu kapsamda ilk görüşmesini Uluslararası Kafkas Derneği heyetiyle yaparak, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili istişarelerde bulundu. Çarşamba günü MHP Genel Merkezinde, Bahçeli’nin makamında gerçekleştirilen görüşmeye Uluslararası Kafkas Derneği Onursal Başkanı Oğuz Berk, Başkan Gazali Kip ve Başkan yardımcısı Arzu Kurnaz katıldı. MHP’nin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un da hazır bulunduğu görüşmede Uluslararası Kafkas Derneği yöneticileri sürece desteklerini ifade ettiler. Görüşmede süreç hakkında bilgi veren MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye Sürecinin çok uzatılmaması ve artık çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, Komisyon’un İmralı ziyaretinin de çok kısa sürede gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

Kaynak: Yeniakit

