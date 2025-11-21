  • İSTANBUL
Doktordan sahte reçete ile 112 milyon liralık vurgun Devleti soyan soyana!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi’nde tespit edilen usulsüz işlemlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bir doktor öncülüğünde yapılan işlemlerle devletin 112 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Skandalla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde yolsuzluk yapıldığı şüphesiyle operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017–2021 yılları arasında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısım kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edildiği iddiasına ilişkin olarak;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.O., Ecz. Y.E., Ecz. A.H., Ecz. çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında 11.05.2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermemesi sebebiyle hasta girişi yapılamadığı halde hastaneye hiç gitmemiş olan hastaları, onların rızası olmaksızın kendi odasında başka hastalar ile hastane dışındaki başka yerlerde kaydı açılan aynı hasta kaydını kullanmak suretiyle çocuk psikiyatri bölümünde hiç muayene edilmemiş hastalara usulsüz protokol numaralı onbinlerce kırmızı reçete düzenlendiği, bu reçetelerle hastane ve eczanelerin SGK’ya fatura işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."

Savcılık açıklaması öyle devam etti:

"Elde edilen ilaçların, Sosyal Güvenlik Kurumunun suç duyurusu ile birlikte istihbarî bilgiler neticesinde uyuşturucu madde olarak sokak satıcılarının yaptığı manada, Türkiye dışındaki kişi veya ülkelere illegal biçimde götürülmeye çalışıldığı ve ilaçların kullanılması kayıtlarında olmayan kırmızı reçeteli uyuşturucu etkili ilaçların 112 milyonu aşkın kutusunda bulunan hapların bir kısmının da muhtemel uyuşturucu etkili kimyasallar için belirli fiyatlarla yabancı uyruklu şahıslara satıldığı, maddi menfaat elde edildiği anlaşılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

10
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Delikanlı

Böyle rejime böyle tarak...

Vay vay

Devleti soyan soyana. Basliginiz güzel.. devlet de vatandaş da soyuluyor...Her tarafta hırsızlık yolsuzluk çıkıyor..devletin kurumları yavaş yavaş çürüyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
