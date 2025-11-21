CHP’li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı
Tacizin, tecavüzün salgına dönüştüğü CHP’de skandalların ardı arkası kesilmiyor.
HABER MERKEZİ
Afyonkarahisar Dinar İlçesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun oğlu, cinsel istismar suçundan cezaevine girdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Dinar ilçesinde yaşanan ölümlü bir trafik kazası ile gündeme gelen Arda Topçu’nun bir kadının şikâyeti üzerine “cinsel istismar” suçundan tutuklandığı bildirildi. Akit’in edindiği bilgiye göre, yapılan ilk sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Topçu’nun karıştığı skandalla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.