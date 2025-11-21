  • İSTANBUL
Gündem CHP'li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı
Gündem

CHP’li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı

Tacizin, tecavüzün salgına dönüştüğü CHP’de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

HABER MERKEZİ

Afyonkarahisar Dinar İlçesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun oğlu, cinsel istismar suçundan cezaevine girdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Dinar ilçesinde yaşanan ölümlü bir trafik kazası ile gündeme gelen Arda Topçu’nun bir kadının şikâyeti üzerine “cinsel istismar” suçundan tutuklandığı bildirildi. Akit’in edindiği bilgiye göre, yapılan ilk sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Topçu’nun karıştığı skandalla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayro

Çocuğun kabahati yok ! Büyük abileri ne yapıyorsa : O da onu yapmış! Alkol , kızlı , erkekli muhabbet ! Zirve alkol ! Ne olacak sonu ? Zirve ıçuş! Atdaaa…Yaylalar !

MUSTAFA ÖZTÜRK

şimdi bu chp zihniyetine OY VEREN, VERECEK olan EY MÜSLÜMAN Bu suçlara sizde ortaksınız, bilesiniz, vesselam.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
