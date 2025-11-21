Hırsızların en çok ettiği telefon markası belli oldu! Bu telefonu olanlar cebini tekrar kontrol etsin

Londra, son yıllarda “telefon hırsızlığı” ve “bıçaklanma” olaylarıyla anılan bir şehir halini aldı.

Bu sefer odak noktada oldukça olağan hale gelen telefon hırsızlığı yer alıyor. Paylaşılan yeni bir habere göre Londra’daki birçok telefon hırsızı yalnızca parçaları üzerinden daha fazla para kazanabildikleri iPhone’lara odaklanıyor.

Çok sayıda hırsızın çaldığı cihazın bir Android modeli olduğunu fark ettiği anda telefonu yere atarak kaçtığı söyleniyor. Hatta bir hırsızın çaldığı telefonu “Samsung istemiyorum” diyerek sahibine elden teslim ettiği dahi aktarıldı.