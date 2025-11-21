  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlendi
Dünya

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlendi

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarla 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap yapımında kullanılan 426 kilogram kimyasal maddeyi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engellediklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara emniyet müdürlükleri koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da kritik operasyon: Anne karnındaki bebeğin şişen böbreği çürümeden alındı
Diyarbakır’da kritik operasyon: Anne karnındaki bebeğin şişen böbreği çürümeden alındı

Sağlık

Diyarbakır’da kritik operasyon: Anne karnındaki bebeğin şişen böbreği çürümeden alındı

FETÖ’ye İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı ByLock operasyonu: 9 gözaltı
FETÖ’ye İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı ByLock operasyonu: 9 gözaltı

Gündem

FETÖ’ye İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı ByLock operasyonu: 9 gözaltı

14 ilde dolandırıcılık operasyonunu! Çok sayıda tutuklama
14 ilde dolandırıcılık operasyonunu! Çok sayıda tutuklama

Gündem

14 ilde dolandırıcılık operasyonunu! Çok sayıda tutuklama

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

iki cihanın güneşi

 akit daha bir önceki haber mafya haberi

okur

operasyonsuz gunumuz yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23