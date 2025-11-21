Bunu en son söyleyen(ler) Silivri'de ya da kaçak!

Kendisi de eczacı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) 45. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı.

Özel, TEB kongresinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP kurultayı şaibeli olunca mesleği gereği TEB Kongresi’nde konuştu. Daha evvel “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” lideri ve şu an Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen slogana sahip çıktı.

Özel, özetle şunları söyledi: Ülkede yoksulluk, sağlık önündeki en büyük tehdit. Bir temel vatandaşlık gelirini Türkiye’nin artık tartışması falan değil, uygulaması lazım. 25 yıl önceki orta direk, şimdi yoksul olmuş. 25 yıl öncenin zenginleri, ortalama gelire gelmiş. Orta direk yoksullaşmış, yoksunlar derin yoksulluğun pençesinde perişan durumda. Artık bir değişime, dönüşüme, bundan sonra geri dönülemez hasarların önüne geçilebilecek yeni bir kurucu iradeye ihtiyaç var. Dünyanın en zengin ülkesi olabilecek en müreffeh ülkesi olabilecek, bu ülkeye bugünleri yaşatmadığımız, bu günlerden başka bir yere taşıdığımız bir Türkiye’nin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun için biz Türkiye’ye diyoruz ki; ‘Kimse üzülmesin, kimse enseyi karartmasın. Her şey çok güzel olacak.

Türkiye’de ilaç fiyatlandırmasında kullanılan döviz kuru ihracatçı için çok düşük, vatandaş için çok yüksek. İlaç fiyatından eczacı emeğini arındırmak, onu sembolik bir noktaya getirmek, ilacı fiyatına göre değil, bütün ilaçları eczacının gözüyle görebilmek, eczacının ilacı hastaya verirken kutuya kattığı değerin bilgi olduğunu, bilim olduğunu, eğitim olduğunu görmek, bunu ücretlendirmek lazım. Yoksa ilaç fiyatı üzerinde konuştuğumuz her şey bomboş.