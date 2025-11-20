  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Böcek ailesi soruşturmasında son dakika kararı! İki isim hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Gündem

Böcek ailesi soruşturmasında son dakika kararı! İki isim hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Böcek ailesi soruşturmasında son dakika kararı! İki isim hakkında yakalama kararı çıkartıldı

İstanbul Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul'da hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölüm nedeni tüm yönleriyle araştırılmaya devam ediyor. Ailenin ölüm sebebi, yediklerinden kaynaklı gıda zehirlenmesi olduğu yönündeydi.. Ancak, İl tarım müdürlüğü, ailenin tükettiği besinlerde uygunsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından gözler ailenin konakladığı otele çevrildi. Çünkü Adli Tıp Ön Raporu'nda zehirlenmenin öncelikli şüphesi "ailenin kaldığı otelde kimyasal maddeye maruz kalması" olarak gösteriliyordu.

 Bu doğrultuda otelden alınan kimyasal madde ve çarşaf örnekleri detaylı biçimde inceleniyor. Ailenin kesin ölüm nedeni test sonuçlarına göre ortaya çıkacak. Adli Tıp'ın tam raporunun ise 28 Kasım'da açıklanması planlanıyor.

Öte yandan, olaya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerine göre aile, durumları kötüleşince ambulans çağırdı ancak otel kapısının kilitli olması nedeniyle dakikalarca dışarı çıkamadıkları belirlendi.

 Şimdiye kadar 11 kişi gözaltına alındı. Lokumcu, midyeci, kokoreççi ve kafe sahibi daha önce tutuklandı. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 6'sı da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bunlardan 4'ü tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 8'e yükseldi. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve otel çalışanının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi. Haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

Tamamı zehirlenme şüphesiyle ölen Böcek ailesinin son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kahreden anlar
Tamamı zehirlenme şüphesiyle ölen Böcek ailesinin son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kahreden anlar

Gündem

Tamamı zehirlenme şüphesiyle ölen Böcek ailesinin son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kahreden anlar

Gurbetçi aileyi yok eden böcek ilacı internette denetimsiz satılıyor! Ölüm 'bir tık' uzağınızda!
Gurbetçi aileyi yok eden böcek ilacı internette denetimsiz satılıyor! Ölüm 'bir tık' uzağınızda!

Gündem

Gurbetçi aileyi yok eden böcek ilacı internette denetimsiz satılıyor! Ölüm 'bir tık' uzağınızda!

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Yerel

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Böcek ailesinin ölümü sonrası flaş karar! İstanbul'daki tüm işletmelerde artık zorunlu oldu
Böcek ailesinin ölümü sonrası flaş karar! İstanbul'daki tüm işletmelerde artık zorunlu oldu

Gündem

Böcek ailesinin ölümü sonrası flaş karar! İstanbul'daki tüm işletmelerde artık zorunlu oldu

Böcek’in kilitli kapıyla 6 dakikalık ölüm kalım mücadelesi: Otel çalışanı yemek için gitti! Otel kapısı kilitli kaldı
Böcek’in kilitli kapıyla 6 dakikalık ölüm kalım mücadelesi: Otel çalışanı yemek için gitti! Otel kapısı kilitli kaldı

Gündem

Böcek’in kilitli kapıyla 6 dakikalık ölüm kalım mücadelesi: Otel çalışanı yemek için gitti! Otel kapısı kilitli kaldı

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Kokoreççiyi, Midyeciyi, kumpirciyi tutuklayan mahkeme binayı ilaçlayıp kapıyı kilitleyip giden adamı adli kontrol ile salacak ve buna Adalet diyecek yetmedi mi bu türden kararlar amaç ne , derdiniz milleti hükümete karşı kışkırtmak mı. Ey hâkimler sizin kimsiniz milletin başına belamısınız.

Kul

Hastanede yapılan tedavi de incelensin.ne verilmiş aileye.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23