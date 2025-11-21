  • İSTANBUL
Altay Bayındır Süper Lig’e dönüyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Süper Lig’e geri dönme ihtimaliyle gündeme geldi.

2023-24 sezonunun başında Fenerbahçe’den Manchester United’a 5 milyon euro karşılığında transfer olan Altay Bayındır, İngiltere’de beklenen performansı verememişti.

İngiliz devinde düzenli forma şansı bulamayan milli kaleci, A Milli Takım ile oynanan İspanya deplasmanında sergilediği olağanüstü performansla adeta kaleye duvar örmüştü.

Bu mücadelede yaptığı kurtarışlar, hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazandı.

İddiaya göre Beşiktaş, ocak ayında Altay Bayındır için resmi bir hamle yapacak. Siyah-beyazlı ekip, milli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak için ara transfer döneminde Manchester United ile görüşmelere başlayacak.

Bu gelişme, Süper Lig’deki kaleci rekabetini yeniden hareketlendirecek gibi görünüyor.

