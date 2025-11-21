Ortak çalışmaya evet bitirmeye hayır! CHP ipe un serdi!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım’da yaptığı ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın sunumun ardından, İmralı ziyaretini gündemine aldı. Komisyonun bugün saat 14.00’te yapılacak olan 18’inci toplantısında, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ı ziyaret konusu üyelerin oyuna sunulacak. Ancak CHP Lideri Özgür Özel, “Bizim komisyona girmemiz de kalmamız da her türlü oyunu da bozmamız doğrudur. Bundan sonra da yetkili organlarımızla alacağımız kararları duyuracağız” diyerek ipe un serdi. Bir yandan da CHP’li medyaya Özel’in “Ne işimiz var İmralı’da” dediği servis edilerek ana muhalefet partisinin İmralı’ya gitmeyeceği mesajı verildi. Komisyonun CHP’li üyeleri arasında İmralı ziyaretine yönelik yapılan oylamada ret kararı çıktığı yönündeki Sözcü’nün haberini yalanlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise henüz karar vermediklerini belirterek durumu toparlamaya çalıştı. Ancak gelişmeler, yakın geçmişte HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı çıkan, YPG’lilere “arkadaş” diyen, 14-28 Mayıs seçimlerinde Kandil’in siyasi uzantısı ile ittifak kuran, yerel seçimlerde “kent uzlaşısı” yapan CHP, sıra terörü bitirmeye gelince yan çizmeye başladığını gösteriyor. Kürt seçmenin oyunu almak için mitinglerde Atatürk ile Öcalan posterlerini yan yana açan, Hakkâri’de Türk Bayraklarını gizleyerek miting düzenleyen ve Türkiye’ye işgalci diyen operacı Pervin Chakar’ın elini öpen CHP’liler, İmralı ziyaretine gitmeyeceklerini söylüyor. Miting meydanlarında PKK’nın zafer işaretini yapmakta sakınca görmeyen ve PKK’nın siyasi uzantısıyla aldıkları göstermelik seçim galibiyetlerinin ardından “birlikte iyi salladık” diyen CHP’nin, “Terörsüz Türkiye” için atılacak en önemli adımda isteksiz davranması, bu zihniyetin ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, “Kırk yılı aşkın süredir ülkemizin güney ve doğu bölgesinde yakılan bir terör ateşi vardı. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde teröre yönelik çok büyük mücadeleler oldu. 15 Temmuz sonrası daha farklı bir merhaleye geçti ve son on üç-on dört aydır da başta Sayın Cumhurbaşkanımızın iç tahkimat, milli birlik bütünlük açısından verdiği önemli mesajlar vardı. Geçen yıl yasama yılı açılışında 1 Ekim’de mecliste yaptığı konuşma çok değerli ve önemliydi. Akabinde de Sayın Devlet Bahçeli’nin bir hamlesi oldu. Demli vekillerle bir tokalaşması, selamlaşması ve arkasından Terörsüz Türkiye adıyla yeni bir adım atılmış oldu. Burada gelinen noktada bir komisyon heyetinin İmralı ziyareti söz konusu oldu. Öncelikli olarak şunu belirtmek lazım; Türkiye’nin istikbali, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenliği, seksen altı milyonun huzur içerisinde yaşaması önceliğimizdir ve siyaset üstüdür. Her partinin kendi görüşleri var. Bunlar ayrı ayrı değerlendirilebilir. Ancak burada yürütülen bir devlet politikasıdır. ” görüşünü kaydetti.

“CHP ULUSALCI TABANLA DEM TABANI ARASINA SIKIŞMIŞTIR”

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da şunları söyledi; “Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcıyla birlikte, birçok yapının maskesi de düşmüş oldu. Elinde silah olan PKK’ya laf etmeyenler, gelinen noktada silah bırakan PKK’ya ateş püskürüyorlar. Herkes haddini bilsin. CHP’nin şu an sıkıştığı nokta, İmralı’ya gidecek heyete üye verdiklerinde, ulusalcı tabandan, vermedikleri takdirde ise DEM tabanından tepki alma endişesidir. Çatlak sesler bu nedenle çıkıyor. CHP’nin derdi üç-beş oy hesabından başka bir şey değildir. Vatanın birliği, milletin dirliği, onların hiçbir zaman dertleri olmadı. Bugünkü tutumları da bunun en bariz örneğidir” dedi.

Kaynak: Yeniakit