Yerel O şehirde hava sıcaklığı -10'a düştü!
Yerel

O şehirde hava sıcaklığı -10'a düştü!

Alican Öztekin
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
O şehirde hava sıcaklığı -10'a düştü!

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 10 dereceye yaklaştı.

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 10 dereceye yaklaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte bazı su göletleri buz tuttu.

Dereiçi mevkiinden geçen Kars Çayı üzerinde kurulu eski hidroelektrik santrali baraj gölünün yüzeyinde soğukların etkisiyle buzlanma meydana geldi. Bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araç camları da buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürdü.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı örttü.

Kaynak: AA

