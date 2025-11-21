Sosyetenin 'Metres' Alışkanlığı Yuva Yıktı! Sarıgül Ailesinde İkinci Boşanma Şoku!

Yuva Yıkan İddia: Revna Sarıgül Aldatma Şüphesiyle Vekalet Verdi

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, magazin gündeminden uzak duran ve 2021 ile 2022 doğumlu iki oğulları bulunan Ömer ve Revna Sarıgül çifti, büyük bir krizle karşı karşıya.

İddialara göre, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Revna Sarıgül, bu durumu hazmedemedi ve boşanma konusunda kesin kararını verdi. Revna Sarıgül’ün, süreci resmen başlatmak için avukatına boşanma vekaleti verdiği belirtiliyor.

Sosyetenin Bitmeyen Hastalığı: "Üçüncü Kişi"

Bu ayrılık haberi, sosyete ve iş dünyasında son dönemde artan ve ne yazık ki bir "alışkanlık" haline gelen sadakatsizlik iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı. Güç ve paranın gölgesinde kurulan birçok evliliğin, kısa süre sonra üçüncü şahısların müdahalesiyle yıkılması, toplumun bu kesimindeki ahlaki değerlerin sorgulanmasına neden oluyor. Bu son olayla birlikte, iki küçük çocuğun geleceği de bu 'metres' iddialarının gölgesinde kalmış oldu.

Sarıgül Ailesinde İkinci Ayrılık

Bu gelişme ile birlikte, Mustafa Sarıgül'ün ailesinde ikinci boşanma vakası yaşanmış olacak. Daha önce büyük oğlu Emir Sarıgül de evliliğini sonlandırmıştı. Şimdi, küçük oğlu Ömer Sarıgül'ün de boşanma sürecine girmesi, Sarıgül ailesinde üzüntü yaratan bir durum olarak konuşuluyor.