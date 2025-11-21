  • İSTANBUL
İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Kumpir yedikten sonra zehirlenip ölmüştü! Salmonella bakterisi çıktı

Kumpir yedikten sonra zehirlenip ölmüştü! Salmonella bakterisi çıktı

İzmir’de Servet Polat'ın (60) kumpir yedikten 2 gün sonra süre sonra gıda zehirlenmesine nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin davada tutuklu yargılanan iş yeri sahibi Neslihan Demircan’ın ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 28 Aralık 2024 yılında meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek’le (11) Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Servet Polat'ın, 30 Aralık saat 04.00'te evinde ölü bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

 

4 KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Neslihan Demircan 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bu arada Neslihan Demircan'ın işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişi de hastanede gördükleri tedavinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

 

SALMONELLA BAKTERİSİ ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda; Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda, alınan kumpir numunesinde salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında iş yeri sahibi Demircan hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçu nedeniyle de 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

 

EKSİK BELGELER BEKLENECEK

Sanık Neslihan Demircan'ın yargılanmasına, bugün İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Demircan'ın yanı sıra hayatının kaybeden Servet Polat ve sanık Demircan'ın yakınlarının yanı sıra tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı geçen duruşmada sanık Demircan'ın iş yerinde birlikte çalıştıkları eşi Coşkun Demircan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatıp mahkemeye bununla ilgili belgenin ulaşmadığını söyledi. Savcı, suç duyurusunun akıbetinin sorulması ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Duruşmada söz verilen Polat'ın kızı Bahar Zeyrek sanıktan ve eşinden şikayetini yineledi.

Tahliyesini talep eden tutuklu sanık Neslihan Demircan, "Çocuklarıma yedirmediğim ürünü kimseye yedirmedim. Kimseye bilinçli bir şey yapmadım. O gün o ürünlerden kendimiz de yedik" dedi. Savunmasının ardından sanık Demircan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine amacıyla duruşmayı 16 Ocak 2026'ya erteledi.

