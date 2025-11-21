Cuma hutbesi: Çare merhamette

Hutbede, insanın yaratılmışların en değerlisi olduğu belirtilerek kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin herkesin canının mukaddes olduğu ifade edildi. Şiddetin ailede, sosyal yaşamda ve dijital mecralarda hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağı kaydedildi.

Peygamber Efendimizin (s.a.s) "Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişidir" hadis-i şerifi hatırlatılarak, şiddetin toplumda sıradanlaşmasına dikkat çekildi. Akran zorbalığının artması, sosyal medya içerikleri, madde bağımlılıkları ve olumsuz ekran örneklerinin şiddeti körüklediği belirtildi.

Hutbede, Sevgili Peygamberimizin hayatında şiddetin izine rastlanmadığı ifade edilerek, "Kıyamet gününde azabın şiddetlisini görecek olanlar, dünyada insanlara şiddet gösterenlerdir" hadis-i şerifi aktarıldı.

HAYATA MERHAMETİ HAKİM KILALIM

Şiddetin çözümünün merhamet eğitiminden geçtiği belirtilen hutbede, çocukların sevgi, saygı ve merhameti ilk olarak aileden öğrendiği; anne babaların çocuklarına şefkatle yaklaşması gerektiği ifade edildi. Öğretmenlerin de eğitim yolculuğunda çocuklar için önemli rol model oldukları vurgulandı.

Öğretmenlere yönelik "İlim öğreten kimseye, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları kadar ecir verilir" hadis-i şerifi hatırlatılarak, merhamet ve şefkatle yetiştirilen nesillerin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Hutbe, şiddetin hayatın her alanından uzaklaştırılması, evlere ve gönüllere merhametin hâkim olması temennisiyle sona erdi.